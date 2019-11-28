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'de merdivenlerden düştü acı haber 4 gün sonra geldi

İzmir'de merdivenlerden düştü acı haber 4 gün sonra geldi

28.11.2019, 09:20

'in Konak ilçesinde, merdivenlerden düşen , kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Payzin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olay, 23 Kasım tarihinde Konak ilçesine bağlı Hatay semtinde meydana geldi. Eşiyle birlikte alkol aldıktan sonra evine dönen 1 çocuk babası Mehmet Cüneyt Payzin, iddiaya göre, merdivenleri çıkarken, dengesini kaybedip düştü. Başına darbe alan Payzin, yaralandı. Mehmet Cüneyt Payzin, eşinin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Payzin, dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti.


Acı haberi alan Payzin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

DHA

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