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Maya ile Lara’nın sırrı doğru eğitim

Maya ile Lara’nın sırrı doğru eğitim
Giriş Tarihi: 30.11.2019

'in Bayraklı ilçesinde yaşayan dilbilimci , 5 ve 3 yaşındaki kızlarının 8 dil konuşabilmesinin sırrının 'doğru eğitim' olduğunu söyledi. Ferhat Yıldız ile Polonyalı eşi 'ın kızları Maya (5) ve Lara (3), 8 dil konuşabiliyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan dilbilimci Ferhat Yıldız, 5 ve 3 yaşındaki kızlarının 8 dil konuşabilmesinin sırrının 'doğru eğitim' olduğunu söyledi. Ferhat Yıldız ile Polonyalı eşi Malgorzata Yıldız'ın kızları Maya (5) ve Lara (3), 8 dil konuşabiliyor.

Baba ve annelerinin ana dili Türkçe ve Lehçe'nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Maya ve Lara'nın babası Ferhat Yıldız, "Benim çocuklarım, diğer çocuklardan daha zeki değil, sadece doğru eğitim alıyorlar" dedi. Yurt dışından davetler aldığını belirten Yıldız, "Her dünya insanına, her dili öğretmek gibi hedefimiz var" diye konuştu. Bu amaçla YouTube'da bir kanal oluşturduklarını aktaran Yıldız, kısa sürede 340 bin aboneye ulaştıklarını söyledi.

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