Kütahya'da yaşayan Recep Tula, engelini kulaç atarak aşıyor

Kütahya'da 8 yıldır yüzme branşında mücadele eden 14 yaşındaki bedensel engelli Recep Tula, 3 senedir katıldığı ulusal yarışmalarda önemli başarılar kazandı. Yüzme sporcusu Tula, "Yüzmeyi çok seviyorum, moral ve motivasyonumu artırıyor, yüzdükçe kendimi buluyorum. Yüzme sayesinde çevre edindim, sosyalleştim, öz güvenim de arttı. Bu gelişme okuldaki derslerime de olumlu yansıyor" dedi

Kütahya'da 14 yaşındaki bedensel engelli Recep Tula, fizyoterapistinin tavsiyesi üzerine 8 yıldır ilgilendiği yüzme sporuyla engelleri aşıyor. Doğuştan bedensel engelli Recep Tula, 6 yaşındayken yüzme kursuna başladı.