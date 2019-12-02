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'da yaşayan , engelini atarak aşıyor

Kütahya'da yaşayan Recep Tula, engelini kulaç atarak aşıyor

02.12.2019, 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019,11:57

'da 8 yıldır branşında mücadele eden 14 yaşındaki bedensel engelli , 3 senedir katıldığı ulusal yarışmalarda önemli başarılar kazandı. Yüzme sporcusu Tula, "Yüzmeyi çok seviyorum, moral ve motivasyonumu artırıyor, yüzdükçe kendimi buluyorum. Yüzme sayesinde çevre edindim, sosyalleştim, öz güvenim de arttı. Bu gelişme okuldaki derslerime de olumlu yansıyor" dedi

'da 14 yaşındaki bedensel engelli , fizyoterapistinin tavsiyesi üzerine 8 yıldır ilgilendiği sporuyla engelleri aşıyor.

Doğuştan bedensel engelli Recep Tula, 6 yaşındayken yüzme kursuna başladı.

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