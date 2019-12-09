Balıkçılar bu yıl ağlarında palamutu çok görebilirken, bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı. Palamudun, kolaylıkla torik ve tombikten ayırt edilebildiğini belirten balıkçılar da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi.
Balık alırken dikkat! Palamut, torik ve tombik balıklarından nasıl ayırt edilir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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