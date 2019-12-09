Balık alırken dikkat! Palamut, torik ve tombik balıklarından nasıl ayırt edilir?

Balıkçılar bu yıl ağlarında palamutu çok görebilirken, bazı esnaf, torik ve tombik balıklarını 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı. Palamudun, kolaylıkla torik ve tombikten ayırt edilebildiğini belirten balıkçılar da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.