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Balık alırken dikkat! Palamut, balıklarından nasıl ayırt edilir?

Balık alırken dikkat! Palamut, torik ve tombik balıklarından nasıl ayırt edilir?

09.12.2019, 10:01

Balıkçılar bu yıl ağlarında palamutu çok görebilirken, bazı esnaf, balıklarını 'Palamut' etiketiyle satmaya başladı. Palamudun, kolaylıkla torik ve tombikten ayırt edilebildiğini belirten balıkçılar da tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda balıkçılar, ağlarda palamut göremedi.

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