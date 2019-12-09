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Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı

Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı

09.12.2019, 11:10

'nın Karataş ilçesi kıyılarında deniz suyunun soğumasıyla birlikte popülasyonu azalırken, avlarda yoğun şekilde ortaya çıkan insan yüzlü sapan balığı, ekonomik değeri olmaması ve ağları parçalaması nedeniyle balıkçıları mağdur etti.

Balıkçılar, ağları parçalayan insan yüzlü sapan balığının, toksini siyanürden bin 200 kat daha zehirli olan balon balıklarından ekonomik olarak daha zararlı olduğunu söyledi.

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