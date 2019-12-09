Liseli Buse 13 gün sonra bulundu

İzmir Bornova'da staj yaptığı işyerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Buse Arslan'dan 13 gün sonra sevindirici haber geldi.

İZMİR Bornova'da staj yaptığı işyerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Buse Arslan'dan 13 gün sonra sevindirici haber geldi. Bayraklı'da yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine Buse'nin bulunması için özel ekip kurulmuştu. Arslan, dün akşam saatlerinde Karşıyaka'da bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine Arslan çifti, polis merkezine gelerek kızlarını aldı. Genç kızın ifadesinde Göztepe'de günübirlik kiralık bir evde kaldığını söylediği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL