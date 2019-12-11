2019-YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS sonuç sorgualama...

Binlerce öğrencinin katıldığı Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Öğrenciler 1 Aralık tarihinde katıldıkları YDS sınavının sonuçlarını merak ediyor. Peki YDS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM YDS sınav sonuçlarını açıkladı. 01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan ve binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Yabancı Dil sınavı (YDS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

01 Aralık 2019 tarihinde ingilizce dilinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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2019- YDS/3 SINAVI CEVAP KâĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Aralık 2019 tarihinde saat 11.55'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.