Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?

Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı bulaşıcı mı? Uyuz hastalığı tedavisi var mıdır? soruları merakla araştırılıyor.Son günlerde uyuz hastalığında yaşanan artış sonrası vatandaşlar uyuz hastalığı ile ilgili araştırmaları yoğunlaştırdı. Peki uyuz hastalığının belirtisi nedir? Uyuz hastalığı geçer mi? İşte merak edilenler...

Son günlerde uyuz hastalığı vakalarında artış yaşanmaya başlaması üzerine vatandaşlar 'uyuz bulaşıcı mıdır? Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisi var mıdır?' sorularını araştırmaya başladı. İşte uyuz hastalığı ile ilgili merak edilenler...

UYUZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Daha çok geceleri görülen şiddetli kaşıntı.

-Genellikle parmak aralarında, dirsek, bilek, bel, kalça, koltuk altında görülen ve sivilceye benzeyen kırmızı renkli kabarcıklar, yaralar ve döküntüler.

-Yaygın şekilde kızarıklık ve döküntüler; baş, yüz, boyun, sırt ve tüm bedende.

-Uyuz bulaşan kişinin cildinde bazen dişi uyuz akarının deri yüzeyinin hemen altında tünel açması nedeniyle, minik oyuklar görülebilir.

-Uyuz akarları, genellikle parmaklar arasında, bilekteki deri büklümlerinde, diz, dirsek, penis, göğüs ya da omuz bıçaklarında yaşamını sürdürürler.

Yurt genelinde geçen yıllara göre hastanelere yapılan 'uyuz vakası' başvurularında büyük artış olduğu belirtildi. Hastalığın salgın haline dönüştüğünü kaydeden Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, "Uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış var. Dermatoloji uzmanları bizi arayarak, 'Eskisine göre çok fazla uyuz vakası geliyor. Tedaviye de çok dirençliler' diyorlar. Uyuza parazitler yol açıyor. Parazitler deriye bulaştıktan 2-3 hafta sonra şiddetli kaşıntıya neden oluyor. Bu kaşıntının en önemli özelliği gece artış göstermesi, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenmesidir" dedi.

NASIL BULAŞIYOR?

Parazitlerin insandan insana aynı yatakta yatmak veya ele ele tutuşmak gibi yakın temasla bulaşabileceğini dile getiren Prof. Dr. Çalıkoğlu, uyuz hastalığının tedavisine ilişkin de şunları söyledi: "Tedavi kişinin yaşına, bağışıklık sisteminin durumuna göre değişkenlik gösterir. Etkili bir tedavi için sadece hastanın değil, özellikle hastanın yakın temas ettiği tüm aile bireylerinin tedavisi şarttır. Giysilerin değiştirilmesi, yeni veya kaynatılmış giysilerin giyilmesi, çarşafların değiştirilmesi de önem arz ediyor. Krem ve karışımlar ile düzelmeyen hastalarda bazı hapların kullanılması gerekebiliyor. Etkili bir tedavi için bu hapların endikasyon kapsamına alınması lazım."

'BİZ İLAÇ HAZIRLIYORUZ'



İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu: "Göçmenlerin yaşadığı ilçelerde hastalık daha çok görülüyor. İlaç firmaları, uyuz artışını öngörmedikleri için ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Birçok ilaç piyasada yok. Önceden 100 kutu ilaç talep edilirken şimdi 500 kutu talep var. Hazır ilaçlar bulunmadığı için de bizim hazırladığımız ilaçlar doktorlar tarafından öneriliyor. Ama ilaç tedavide tek başına çözüm değil. Kökünü kurutmak gerekiyor. Bunun da başlıca şartı, hijyen. Hasta iyileşse bile, evdeki yorgan, giysi ve benzeri şeyler kaynar suyla yıkanmazsa uyuz ortadan kalkmaz."