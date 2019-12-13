Kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılan bölgede, 8 ayrı alandan alınan numunelerden 7'sinde asbeste rastlandı.

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılan bölgede, 8 ayrı alandan alınan numunelerden 7'sinde asbeste rastlandı. Mahalle sakinleri, dökümlerin engellenerek önlem alınmasını istedi. 45 bin metrekarelik tarım alanına kaçak olarak dökülen hafriyat ve molozlarda, halk sağlığını tehlikeye atan asbeste (Isıya, aşınmaya, kimyasal maddelere dayanıklı, kanserojen özelliğe sahip mineral) rastlandı.

'KANSER OLMAK İSTEMİYORUZ'

Uzundere Köyü Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, "Küçük arabalarla geceleri bu bölgeleye hafriyat ve moloz dökümü yapılıyor. Zeytinlikler var burada. Burası tarım alanı. Orman Kanunu'na, Zeytin Koruma Kanunu'na aykırı. Bütün kanunlara aykırı. Bölgede, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak atıkların bertarafını ve temizliğinin sağlanmasını istiyoruz. Kanser olmak istemiyoruz" dedi.