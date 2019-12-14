Bu okul fabrika gibi çalışıyor

EĞİTİMİN ne kadar önemli olduğunu gösteren Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nun öğrencileri, yaptıkları üretimle büyük beğeni topluyor. Atölyelerinde engelli öğrenciler, tarımdan hayvancılığa, gıdadan süs eşyalarına kadar çok çeşitli üretim yapıyor.

EĞİTİMİN ne kadar önemli olduğunu gösteren Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu'nun öğrencileri, yaptıkları üretimle büyük beğeni topluyor. Atölyelerinde engelli öğrenciler, tarımdan hayvancılığa, gıdadan süs eşyalarına kadar çok çeşitli üretim yapıyor.

GELİR KAZANILIYOR

FABRİKA gibi çalışan okulda kendi başına ayakta durabilen bireyler yetiştirdiklerini belirten okul müdürü Ali Şahin, bu eşyaların satışından gelirle okulda üretimin devamlılığını sağladıklarını söyledi. 1992 yılında faaliyete başlayan Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, güzellik ve saç bakım hizmetleri, el sanatları, mobilya tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, tarım ve tekstil teknolojisi atölyelerinde eğitim görüyor. Aldıkları eğitimin ardından hafif zihinsel engelli öğrenciler, üretime katkı sağlıyor.

KAZIM YÖRÜKCE