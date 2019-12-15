İZMİR'İN Konak ilçesi Hatay semti İnönü Caddesi'ndeki Basın Sitesi kavşağındaki çam ağaçları göz göre göre kuruyor.

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İZMİR'İN Konak ilçesi Hatay semti İnönü Caddesi'ndeki Basın Sitesi kavşağındaki çam ağaçları göz göre göre kuruyor.

OKSİJEN DEPOSU

AĞAÇLARIN bakımının yapılmaması nedeniyle yok olup gittiğini belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı. Evlerinin önündeki çam ağaçlarının uzun yıllar önce dikildiğini ve büyüyerek oksijen deposu haline geldiğini belirten çevre sakinleri, "Ağaçlarımızın son zamanlarda ilgisizlik yüzünden gözümüzün önünde yok olup gitmesine üzülüyoruz. Bir ağaç kolay kolay büyümüyor. Dikenlerden Allah razı olsun. Ama ilgisizliğe terk edildiler. Çam ağacının yaprakları kurudu. Bakımsızlık yüzünden kuruyup gidiyor. Bir an önce önlem alınmasını ve gerekli çalışmalar yapılarak bu çam ağaçlarının kurtarılmasını istiyoruz" dedi.



KALDIRIM İŞGALİ YÜZÜNDEN YAYALARA GEÇİT YOK

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Esentepe semti 46 sokak 119 numaradaki kaldırım işgali yayalara geçit vermiyor.



EVİN önüne yapılan çıkıntının kaldırımı kapatmasına tepki gösteren çevre sakinleri, bu işgalin kaldırılmasını istedi. Belediyeye durumu bildirmelerine rağmen ilgilenen olmadığını belirten vatandaşlar, "Yaya kaldırımının bu şekilde işgal edilmesine belediye yetkilileri engel olmalı. Yayalar nereden yürüyecek? Kaldırımın üç tarafı da zapt edilmiş durumda. Yayalar mağdur" dedi.



BELEDİYE OTOBÜSLERİNDE SICAKTAN NEFES ALINMIYOR

HAVALARIN soğumasıyla birlikte belediye otobüslerinde kaloriferler çalışmaya başladı. Ancak araçların iç sıcaklığının haddinden fazla olduğunu belirten vatandaşlar otobüste adeta nefes alamamaktan şikayetçi. Özellikle iş çıkış saatlerinde çok kalabalık olan araçlarda bir de çok yüksek dereceyle çalışan araç kaloriferinin ortamın ısısını kat be kat artırdığından şikayet eden İzmirliler, "Havanın derecesi düşük olabilir ancak aracın iç sıcaklığı çok yüksek oluyor.



AYRICA dışarıda montlarımızla duruyoruz ama otobüse montla binilince daha da sıcak oluyor. Kalabalıktan montu çıkaramayınca insanlar terliyor. Otobüsten inip soğuk havayla karşılaşınca hastalıklara davetiye çıkarılıyor. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.