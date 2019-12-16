Balıkesir'de trafik yüzde 53 rahatladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon, Hükümet Konağı ve Yonca Kavşağı'nda şerit açılarak yapılan yol genişletme çalışmaları neticesinde trafik yüzde 53 rahatladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, Balıkesir şehir içi trafiğin rahatlatılması noktasında başlattığı çalışmalar sonuç vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler ile Fen İşleri Daire Başkanlıklarının, İstasyon, Hükümet Konağı ve Yonca Kavşağı'nda ortaklaşa yürüttükleri çift taraflı yol genişletme çalışması şehrin trafiğinde kuyruklanma süresini ortalama yüzde 53 azalttı.



ZAMANDAN TASARRUF

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından trafik kontrol merkezinden yönetilen akıllı kavşak sisteminden veriler anlık olarak kayıt altına alınarak ölçümleme yapıldı. Ölçümlemeler, Balıkesir trafiğinin en yoğun olduğu cuma günleri ve trafiğin pik yaptığı saatlerde yapıldı. Şehir merkezinde şerit açılarak yapılan yol genişletme çalışmaları, trafikte yaşanan zaman kaybının yüzde 53 azaltmanın yanı sıra trafiği kontrollü ve düzenli bir hale getirdi. Sürücülerin zaman ve yakıttan tasarruf etmelerini sağlandı.



İZMİR İSTİKAMETİ YÜZDE 98 RAHATLADI

Altıeylül ve Karesi ilçelerinin kesişim noktası Vasıf Çınar Caddesi İstasyon Kavşağı bölgesinde, yaklaşık bir kilometrelik çift taraflı şerit genişletme ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları tamamlandı. Sabah ve akşam mesai giriş çıkışlarında yoğunluk yaşanan yolun rahatlatılması için yapılan planlamalar olumlu sonuç verdi. Bursa geliş yönünde Eylül ayında bin 432 dakika olan kuyruklanma süresi İstasyon Kavşağı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından Kasım ayında 710 dakikaya düşerek yüzde 51 iyileşme sağlandı. Yine İstasyon Kavşağı'ndaki düzenlenin ardından İzmir yönünden istasyona dönüşte Eylül ayında yaşanan bin 160 dakikalık kuyruklanma süresi 300 dakikaya düşerek yüzde 74 iyileşme sağlandı. İzmir geliş yönünde Eylül ayında yaşanan 665 dakikalık kuyruklanma süresi Kasım ayında 15 dakikaya düşerek yüzde 98 iyileşme sağlandı. Edremit yönünden gelişlerde Eylül ayında beş bin 615 dakikalık kuyruklanma süresi Kasım ayında 4 bin 85 dakikaya düşerek yüzde 27 iyileşme sağlandı.



KÖRFEZ İSTİKAMETİ DE RAHATLADI

İstasyon Kavşağı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Hükümet Konağı Kavşağı'nda Eylül ayı bin 917 dakikalık kuyruklanma süresi Kasım ayında bin 322 dakikaya düşerek yüzde 31 iyileşme sağlandı. Yonca Kavşağı'nda yapılan çalışmaların ardından da Bağlar Sokağı geliş istikametinde Eylül ayında 5 bin 997 dakikalık kuyruklanma süresi 3 bin 750 dakikaya, Edremit geliş istikametinde Eylül ayı 712 dakikalık kuyruklanma süresi Kasım ayında 317 dakikaya düşerek yüzde 55 oranında iyileşme sağlandı. İstasyon, Hükümet Konağı ve Yonca Kavşağı'nda yapılan tüm çalışmalar sayesinde toplam iyileşme yüzde 53 oldu.

İHA