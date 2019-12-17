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Kullanılmayan küçülüyor

Kullanılmayan beyin küçülüyor
Giriş Tarihi: 17.12.2019

Beynin yapısal olarak küçülmeye meyilli olduğunu dile getiren uzmanlar, beynimizi çalıştırmanın en iyi yolunun alışkanlıklardan uzaklaşmak, farklı yolları kullanmak ve bulmaca çözmek olduğunu söyledi.

Disiplinler Arası Beyin Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Batı, beynin kullanılmadığında yapısal olarak küçüldüğünü belirtti. Bunu engellemek adına "beyin tabanlı öğrenme" metodunun önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Batı, "Uygun üslupla öğrenmek, zamanlamayı işin içine sokmak, risk almak, doğru teknikleri uygulamak, öğrenmeyi bir ihtiyaç olarak görmek, kullanılabilir

BULMACA ÇÖZÜN
Beyin Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Korkut Ulucan ise herkesin Alzheimer hastalığı riski altında olduğunu belirterek her gün spor yapılması ve beyni çalıştıran bulmacalar çözülmesi tavsiyesinde bulundu. Ulucan şu uyarılarda bulundu: "Nasıl fiziki egzersizler yapıyorsak aynı şekilde beyin egzersizleri de yapmalıyız. Bulmaca çözmek bunların başında geliyor ama her zaman çözdüğünüz kelime bulmacaları yerine sudoku, satranç gibi bulmacaları çözmelisiniz. Enstrüman çalmak, çift elle çalınan enstrümanlar çok önemli."
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