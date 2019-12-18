Erkek beynine mate kadınlara ise adaçayı

Sağlıklı bir beyin için erkeklere mate kadınlara ise adaçayı içmesi tavsiyesinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, beyinde bulunan yağların yüzde 20'sinin DHA denilen omega-3'lerden oluştuğun söyledi. Omega-3 içeren adaçayının hafızaya büyük katkısı olduğunu söyleyen Dr. Ender Saraç özellikle odaklanma sorunu yaşayan kadınlar için adaçayının bir numaralı doğal ilaç olduğunu, günlük stresi azalttığını, beyin nöronlarının arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirdiğini kaydetti. Mate çayının ise erkek fizyolojisine daha uygun olduğunu ifade eden Saraç, "Mate çayında doğal kafein var. Kafein beyin için iyi bir uyarıcı. Fakat kahvede olduğu gibi tansiyonu bir anda yükseltme riski yok. Matcha çayı da beyin için çok faydalı" diye konuştu.