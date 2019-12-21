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’da rüzgarı

Bursa’da Kuruluş Osman rüzgarı

21.12.2019, 10:36

’nın İnegöl ilçesine bağlı ’ndeki izleyiciler, atv'nin sevilen dizisi 'ı köy kahvesinde Alp kıyafeti giyerek izledi.

Kendilerini diziye adapte eden izleyiciler dizideki oyuncular gibi giyinip, kılıç kuşanıyor. Çiftlik Mahallesi'nde yaşanan bu ilginç görüntüleri "Diriliş ile başladık Kuruluş ile devam ediyoruz" diyerek sosyal medya hesabından paylaşan mahalle muhtarını gönderileri ise büyük beğeni aldı.

Çarşamba gününü sabırsızlıkla bekleyen bir grup Çiftlik Mahallesi sakini, yeni bölümün yayınlanacağı akşam Alp kıyafetleriyle köy kahvesinde buluşuyor. Köy kahvesinde dizinin yayınlandığı esnada zaman zaman tezahüratlar yükselirken, aksiyon sahnelerinde ise büyük bir heyecan yaşanıyor.

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