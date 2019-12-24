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ve aşkının fotoğrafları ortaya çıktı

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkının fotoğrafları ortaya çıktı

24.12.2019, 11:48

Güzel oyuncu , oyunculuğu ve güzelliği ile göz dolduran isimlerin başında geliyor. Güzel oyuncunun adı şu sıralar meslektaşı ile anılıyor ancak iki taraftan da ses çıkmıyordu. Ancak Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah aşkı belgelendi. İşte fotoğraflar...

Oyunculuğu ile adından söz ettiren 'ın adı bir süredir ile anılıyordu. Çift iddialar karşısında sessizliğini koruyordu ancak ikilini fotoğrafları aşkı belgeledi.

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