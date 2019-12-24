Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkının fotoğrafları ortaya çıktı

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, oyunculuğu ve güzelliği ile göz dolduran isimlerin başında geliyor. Güzel oyuncunun adı şu sıralar meslektaşı Doğu Demirkol ile anılıyor ancak iki taraftan da ses çıkmıyordu. Ancak Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah aşkı belgelendi. İşte fotoğraflar...

Oyunculuğu ile adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın adı bir süredir Doğu Demirkol ile anılıyordu. Çift iddialar karşısında sessizliğini koruyordu ancak ikilini fotoğrafları aşkı belgeledi.