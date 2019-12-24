Hollywood’un çarıkçısı

Hüseyin Kopar, ‘Harry Potter’, ‘Truva’, ‘Yüzüklerin Efendisi’ başta olmak üzere 47’si yabancı 60 film için toplam 65 bin çarık üretti. Kopar’ın çarıklarını Hollywood filmlerinde rol alan Brad Pitt gibi ünlü oyuncular da giydi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5'inci kuşak olarak çarıkçılık mesleğini sürdüren Hüseyin Kopar'ın dedesi Salman Kopar, İstanbul'da askerlik yaptığı sırada Rum asıllı bir ustadan çarık yapmayı öğrendi. Ardından memleketi Kahramanmaraş'a dönerek mesleği sürdüren Salman Kopar, ailesinin diğer bireylerine de çarık yapmayı öğretti. Kopar Ailesi'nden 5'inci kuşak olarak Marmaris'te dede mesleğini sürdüren Hüseyin Kopar, 1990 yılından itibaren ABD ve Avrupa'nın 42 ülkesini gezerek, ürettikleri çarıkların tanıtımını yaptı. 29 yılda kurduğu dostluklar ve tanıtımlar, meyvesini verdi. Hollywood'un dünyaca ünlü yönetmenleri Kopar'a filmlerinde oynayacak oyuncuların giymesi için siparişler vermeye başladı.



İLK KEŞFEDEN BRAD PITT



İlk olarak dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve film yapımcısı Brad Pitt'e çarık yaptı. Çarığın beğenilmesiyle 'Truva' filmindeki oyuncular için 4 ayrı modelde toplam bin çift çarık üretti. Kısa sürede çarıkların ilgi görmesiyle dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında gösterilen Yüzüklerin Efendisi, Kral 8'inci Henry, Aragorn, Gladyatör, Avatar ve Harry Potter gibi yapımlardaki oyuncuların giydiği çarıklar Kopar'ın elinden çıktı.



5 KUŞAKTIR ÜRETİLİYOR



Hüseyin Kopar, ünü dünyaya yayılan çarıklarını bu defa Marmaris Belediyesi'nin 'Yeni Yıl Kermesi'nde tanıttı. Kopar, şunları söyledi: "47 yıldır, atalarımdan kalan mesleğimi beşinci kuşak olarak sürdürüp, çarık üretimiyle uğraşıyorum. Bu mesleği benden sonra oğlum ve kardeşlerim devam ettirecek" dedi. Kopar bu çarıkların dayanıklı ve sağlıklı olduğu için tercih edildiğini belirtti.