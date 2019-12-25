Yemek yerken tablet ve çizgi film ile oyalanan çocuklar tehlikede

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Tamay Sertçelik, özellikle bebek ve çocukların yemek yerken; tablet, bilgisayar ve çizgi film ile oyalanmasının obezite riski oluşturabileceğini söyledi. Dr. Sertçelik çocuklarda obezite riskine dair merak edilenleri anlattı.İşte merak edilenler...

21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri haline gelen obezite ile ilgili olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Tamay Sertçelik, önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle çocuklarda obeziteye dikkat çeken Dr. Sertçelik, korunma yolları hakkında da ailelere tavsiyeler verdi. Obezitenin sebeplerini sıralayan Uzm. Dr. Sertçelik, "Obezitede sosyal sebepler ile birlikte endüstriyel gıdaların artması, beslenme ve hayat tarzımızdaki değişikliklerden dolayı bir artış var.