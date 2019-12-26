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Cinsel saldırıda bulundu korkup pencereden attı

Cinsel saldırıda bulundu korkup pencereden attı
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda sanık Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darbedip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi.

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