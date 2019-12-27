TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

Yerli otomobil tanıtımında yer alan TOGG CEO'su Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil ile ilgili önemli detayları paylaştı. Yerli otomobilin özellikleri ile ilgili araştırmalar sürerken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın da kim olduğu, kariyeri ve eğitimi hayatı araştırılıyor. TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaç kimdir? sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte merak edilenler...

Yerli otomobil tanıtımında konuşma yaparak araç ile ilgili önemli bilgiler paylaşan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın kariyeri ve hayat hikayesi merak ediliyor. Yerli otomobilin özellikleri, adı, fiyatı gibi konular araştırılırken TOGG açılımı ve Gürcan Karakaş ile ilgili detaylar da araştırılıyor. İşte TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile ilgili merak edilenler...

TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Mehmet Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan'da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach'ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 1995 yılında Bursa'da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal'da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch'un Almanya'daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

TOGG AÇILIMI NEDİR?

TOGG'u açılımı: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.