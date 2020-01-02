15 tatili ne zaman? MEB duyurdu

Milyonlar öğrenci tarafından merak konusu olan '15 tatili ne zaman?' sorusu yanıtını buldu. Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanacak olan ara karne tatilinin tarihlerini resmi sitesi üzerinden açıkladı. 15 tatili ne zaman başlayacak? Karne tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2019-2020 eğitim-öğretim yılı tatil tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gelecek eğitim öğretim döneminde uygulanacak ara tatilleri ve okulların kapanacağı tarihi açıkladı. 9 Eylül itibarıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerin 15 tatili, ara tatili ve okulların kapanacağı tarih belli oldu. İşte 2019-2020 eğitim-öğretim yılı tatil dönemleri... 15 TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? 9 Eylül 2019'da başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi ise 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak. İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Kasım ayında yapılan birinci ara tatilinin ardından ikinci ara tatil de 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. 13 Nisan 2020 Pazartesi günü ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak. OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? 9 Eylül 2019'da başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 19 Haziran 2020 tarihinde son bulacak ve karnesini alan öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline girecek.