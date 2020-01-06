Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması tarifi...

Lezzeti ile damaklarda tat bırakan ayva dolmasının tarifi merakla araştırılıyor. Ayva dolması nasıl yapılır? Ayva dolması için gereken malzemeler nelerdir? soruları merak ediliyor. İşte ayva dolması tarifi ve gereken malzemeler...

Ayva dolması için gereken malzemeler nelerdir? Ayva dolması nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kışın en sevilen meyvelerinin başında gelen ayvanın dolması da tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. İşte ayvaz dolması tarifi ve gereken malzemeler...

AYVA DOLMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 adet ayva

250 gram yağsız kıyma

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı çamfıstığı

1 tatlı kaşığı kuşüzümü

1 çorba kaşığı ince kıyılmış kuru soğan

2 adet sivribiber

1 tatlı kaşığı salça

Kimyon, yenibahar

Kırmızı tozbiber, tuz

2 dilim kaşar peyniri

2 su bardağı su

AYVA DOLMASI YAPILIŞI

Öncelİkle 2 adet ayvayı ortadan ikiye bölün. 2 su bardağı suda haşlayın. Suyunu süzüp ayvaları ve suyunu ayrı kaplara alın. Diğer tarafta, bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı çamfıstığı, 1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan, 1 tatlı kaşığı kuşüzümü, sivribiber, kıyma ve 1 tatlı kaşığı salçayı kavurun. Tuz, kimyon, yenibahar, kırmızı tozbiber ve ayırdığınız su ilavesi ile bir taşım kaynatın. Ayvaların üzerine harcı dökün. Üzerine dilimlenmiş kaşar peynirini koyun. 180 derece fırında 10 dakika pişirip, servis yapın.