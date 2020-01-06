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İhalesini kazandıkları alana giremiyorlar!

İhalesini kazandıkları alana giremiyorlar!
Giriş Tarihi: 6.1.2020

MUĞLA'DA ve yat merkezi Göcek'te, 'nin açtığı yat çekek sahası ihalesini kazanan firma yetkilisi, kiraladıkları alana giremediklerini iddia etti.

MUĞLA'DA turizm ve yat merkezi Göcek'te, Fethiye Belediyesi'nin açtığı yat çekek sahası ihalesini kazanan firma yetkilisi, kiraladıkları alana giremediklerini iddia etti.

HEM karadan hem de kıyı çizgisi itibariyle etraflarının çevrilmiş olduğunu iddia eden Yeter İnşaat Limited Şirketi sahibi, işadamı Haluk Yeter; Fethiye Belediyesi ilgili kurumlarla tüm yazışmaları yapmasına rağmen hiçbir sonuç alamadıklarını ifade etti. 3 aydır Fethiye Belediyesi'ne kira ödediklerini ve mağdur olduklarını ifade eden Haluk Yeter; komşu kiracı firma ile ilgili sorunların çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi. 1 yıllık sezonu kaybettiklerini belirten iş adamı Haluk Yeter kısa süre içersinde hak kayıpları ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyleyerek "kiraladığımız alana ulaşamıyoruz. İlgili kurumlarla tüm yazışmalar yapıldı. Kiraladığımız alana gidebilmek ve işimize bir an önce başlamak istiyoruz" diye mağduriyetini dile getirdi.

MURAT YALÇIN (ÖZEL)

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