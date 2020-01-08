15 tatil ne zaman? Sömestr tatili tarihi nedir? MEB takvimi

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için hazırlıklara ve planlara başladı. Yarıyıl tatiline kısa bir süre kala öğrenciler '15 tatil ne zaman?' Ara tatil kaç gün sürecek? gibi soruları araştırıyor. İşte MEB takvimine göre yarıyıl tatili...

Sömestr tatili ne zaman? 15 tatil tarihleri nelerdir? Ara tatil ne zaman başlıyor? soruları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. MEB çalışma takvimini açıkladı. Peki sömestr tatili ne zaman? İşte detaylar...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB ÖĞRENCİ VE VELİLERİ İÇİN 'EĞİTİM TAKVİMİ' HAZIRLADI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ailelerle iş birliği kapsamındaki uygulamalar, "Eğitim Takvimi" ile bir adım ileriye taşındı.

Özgün niteliğe sahip "Eğitim Takvimi", okul öncesinden ortaokula kadar ailelere ve çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçlarını içeriyor.

Merakı, iş birliğini, paylaşmayı, değerlerin önemini vurgulayan zengin bir içeriğe sahip takvim, Saatli Maarif Takvimi sıcaklığını yansıtıyor.

Her yeni güne, "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli" başlığıyla yaprakları aralanan takvim, 1 Ocak'tan itibaren tüm okullarda, ücretsiz mobil uygulamasıyla cep telefonlarında, sesli dijital takvim yapraklarıyla sosyal medyada ve radyo tiyatrosu tadında radyolarda, öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşacak.