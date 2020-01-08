Efes Antik Kenti’nde bir Hollywood’lu

DÜNYACA ünlü oyuncu Michael Douglas, çocuklarıyla birlikte önceki gün İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ni gezdi. Michael Douglas- Catherine Zeta Jones çiftinin çocukları Dylan Michael Douglas ve Carys Zeta Douglas, İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından geldikleri İzmir'de Efes Antik Kenti'ne hayran kaldı.

DÜNYACA ünlü oyuncu Michael Douglas, çocuklarıyla birlikte önceki gün İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ni gezdi. Michael Douglas- Catherine Zeta Jones çiftinin çocukları Dylan Michael Douglas ve Carys Zeta Douglas, İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından geldikleri İzmir'de Efes Antik Kenti'ne hayran kaldı. 1999 yılında ABD'nin eski başkanı Bill Clinton ve ailesinin Efes Antik Kenti'ni ziyareti sırasında rehberlik yapan Cengiz İçten, bu kez Douglas ailesine bölgeyle ilgili bilgiler verdi.

HEDİYE İSTEMEDİ

ÖTE yandan, Michael Douglas'ın ziyaret sırasında gergin olduğu, herhangi bir hayranı ile fotoğraf çektirmek istemediği ve gezi sonrası çıkışta da esnafın hediyelerini kabul etmediği öğrenildi.