  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Tarım Kredi, Manisa’da ilk marketini hizmete açtı

Tarım Kredi, ’da ilk marketini hizmete açtı

Tarım Kredi, Manisa’da ilk marketini hizmete açtı
Giriş Tarihi: 8.1.2020

'nin 'daki ilk şubesi Şehzadeler ilçesi 'nde açıldı. Manisa'daki ikinci şubenin ise önümüzdeki günlerde Malta semtinde açılması planlanıyor.

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nin Manisa'daki ilk şubesi Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi'nde açıldı. Manisa'daki ikinci şubenin ise önümüzdeki günlerde Malta semtinde açılması planlanıyor. Marketteki ürünler Kooperatif tarafından üretildiği ve uygun fiyatla satıldığı için tercih ediliyor. Marketlerde Et ve Süt Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Pankobirlik, Fiskobirlik, Gülbirlik, Tariş, Türk Kızılayı, Eti Maden ile kadın kooperatiflerinin ürünleri satılıyor. Yerli ve milli ürünlerin yer aldığı marketlerin sayısının ülke genelinde 500'e çıkarılması hedeflendi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarım Kredi, Manisa’da ilk marketini hizmete açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN