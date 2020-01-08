Tarım Kredi, Manisa’da ilk marketini hizmete açtı

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nin Manisa'daki ilk şubesi Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi'nde açıldı. Manisa'daki ikinci şubenin ise önümüzdeki günlerde Malta semtinde açılması planlanıyor.

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nin Manisa'daki ilk şubesi Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi'nde açıldı. Manisa'daki ikinci şubenin ise önümüzdeki günlerde Malta semtinde açılması planlanıyor. Marketteki ürünler Kooperatif tarafından üretildiği ve uygun fiyatla satıldığı için tercih ediliyor. Marketlerde Et ve Süt Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Pankobirlik, Fiskobirlik, Gülbirlik, Tariş, Türk Kızılayı, Eti Maden ile kadın kooperatiflerinin ürünleri satılıyor. Yerli ve milli ürünlerin yer aldığı marketlerin sayısının ülke genelinde 500'e çıkarılması hedeflendi.

CÜNEYT HASÇELİK