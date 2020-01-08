Tutunamayanlar ilk bölümü yayınlandı! Tutunamayanlar dizi oyuncuları kimler? Tutunamayanlar dizisinin konusu ne?

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Asuman Dabak'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı, TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Tutunamayanlar'ı merak eden diziseverler Tutunamayanlar dizisinin konusu ne? Tutunamayanlar dizi oyuncuları kimler? Tutunamayanlar ne zaman, hangi kanalda? gibi sorulara yanıt aradı. İşte TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar ile ilgili merak edilenler...

TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar izleyiciden tam not aldı. Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Asuman Dabak'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Tutunamayanlar ilk bölümüyle ekrana geldi. Tutunamayanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen diziseverler utunamayanlar dizisinin konusu ne? Tutunamayanlar dizi oyuncuları kimler? Tutunamayanlar ne zaman, hangi kanalda? gibi soruların cevabını araştırdı. İşte Tutunamayanlar'ın konusu ve oyuncu kadrosu...

TUTUNAMAYANLAR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu "Tutunamayanlar", her salı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

TUTUNAMAYANLAR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak, Dilek Çelebi ve Uğur Serhan gibi isimler yer alıyor.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

TUTUNAMAYANLAR'IN HER BİR BÖLÜMÜ 60 DAKİKA

Tutunamayanlar'ın her bir bölümü 60 dakika olarak seyirciyle buluşacak. Tutunamayanlar, güldürmenin yanı sıra '60 dakikalık projeler' için de bir umut ışığı olma amacını taşıyor.