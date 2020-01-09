2019-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS sınav sonucu sorgulama

Binlerce adayın merakla beklediği 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları merakla araştırıyor. Peki EKPSS yerleştirme sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 EKPSS sonuç sorgulama sayfası...

2019-EKPSS/Kura İle engelli kamu personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar merakla EKPSS yerleştirme sonuçlarını araştırıyor. Peki 2019/EKPSS yerleştirme sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

2019 EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.