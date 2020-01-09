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2019- yerleştirme sonuçları açıklandı! EKPSS sınav sonucu sorgulama

2019-EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS sınav sonucu sorgulama

09.01.2020, 16:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020,16:27

Binlerce adayın merakla beklediği 2019-/ Engelli Kamu Personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları merakla araştırıyor. Peki EKPSS yerleştirme sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 sorgulama sayfası...

2019-EKPSS/Kura İle engelli kamu personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar merakla EKPSS yerleştirme sonuçlarını araştırıyor. Peki 2019/EKPSS yerleştirme sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

2019 EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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