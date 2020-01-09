AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 AÖF final sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri final sınavı için giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2020 AÖF final sınav giriş yerleri belli oldu? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF final sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

AÖF öğrencisi binlerce kişi 2020 AÖF final sınav tarihlerini ve sınav giriş yerlerini merak ediyor. Sınava az bir süre kala öğrencilerin çalışmaları da sürüyor. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF final sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

18-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan AÖF final sınavı için sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Giriş belgesinin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.