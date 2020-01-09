ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonucu sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavına katılan binlerce öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 28-29 Aralık tarihinde yapılan ATA AÖF sınavı için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınav için öğrenciler merakla beklemede. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçen yıl ATA AÖF final sonuçları, 29 Ocak'ta açıklanmıştı. Sonuçları, açıklandığı zaman Öğrenci Bilgi Sistemi (OSB)'den görüntülenebilecek.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştiriliyor. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınav notunun yerine geçiyor ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiliyor. Bütünleme sınavı, 1-2 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

"Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi" hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.