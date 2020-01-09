e-devlet şifresi nasıl alınır? e-devlet şifre alma işlemleri...

e-devlet şifresi nasıl alınır? sorusu özellikle 2020 Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla araştırılıyor. Pek çok işlemin yapılabildiği e-devlet sistemi ile Hac kuraları da sorgulanabilecek. Peki e-devlet şifresi nasıl alınır? İşte merak edilenler...

e-devlet şifresi alma işlemleri nelerdir? e-devlet şifresi nasıl alınır? soruları binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle Hac kuralarının e-devlet üzerinden açıklanacak olması ile birlikte e-devlet şifresi nasıl alınır? sorusu araştırılıyor. İşte e-devlet şifresi alma işlemleri...

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet şifresi almak için PTT şubelerine şahsen başvuru yapmak gerekiyor. Kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine gidildiğinde 2 TL karşılığında e-devlet şifresi alınabiliyor. Yurt dışında ise Elçilik veya Konsolosluktan temin edebilirler.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.