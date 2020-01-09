Ege’deki faylar İstanbul’dan tehlikeli

Herkesin olası bir büyük İstanbul depremine odaklandığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Asıl tehlike İzmir ve Ege’de. Bölgede 2 bin yıldır kırılmadan enerji biriktiren ve 7.2’lik deprem oluşturabilecek 10 fay var” diye konuştu

Türkiye olası bir İstanbul Depremi'ne odaklanmışken, tehlike çanlarının sadece İstanbul için değil, İzmir ve Ege Bölgesi için de çaldığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre İzmir ve Ege Bölgesi'nin altında sismik boşluk denilen, yani normal koşullarda kırılması gereken ama kırılmayan 10 fay hattının bulunduğunu söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu fay hatları normal koşullarda bin yılda bir kırılması gereken fay hatları ama 2 bin yıldır kırılmıyor. Bunlar 6.0 ile 7.2 arasında deprem oluşturacak güçte" diye konuştu.



SİSMİK BOŞLUKLU FAYLAR

Türkiye'de deprem deyince akıllara İstanbul ve Marmara'yı etkileyecek 'büyük deprem' gelirken, İzmir ve Ege Bölgesi'nin deprem riskinin daha büyük olduğu ortaya çıktı. İzmir'in 13 aktif fay hattı üzerinde kurulu bir şehir olduğu bilinirken, Prof. Dr. Sözbilir, Ege Bölgesi'nde bin yılda bir kırılması gereken fayların 2 bin yıldır kırılmadığını söyledi. Balıkesir, Pamukkale ve Büyük Menderes fayları gibi 10 fayın enerji biriktirdiğini söyleyen Sözbilir, "Bölgede bulunan bu faylar 7.2 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek güçte. Türkiye'de 20 sismik boşluk olan fay hattı var. Bunların 10'u Ege Bölgesi'nde" dedi.



ÇALIŞMALAR HIZLANMALI

Deprem tahminleri konusundaki çalışmaları ve gelişmeleri de aktaran Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem master planlarının en hızlı şekilde bitirilmesi gerekiyor. Bu konu hakkında yaptığımız çalışmalar var. Ayrıca 'biz nasıl depreme hazırlıklı olabiliriz, fay anlamında' sorusunu soracak olursak, 'biz fayı nasıl tanıyabiliriz, fayın üzerinde oturmama şansımız var mı, fayı arazide haritalama şansımız var mı, şehrin içinden geçen bir fayı haritalayıp o fayın üzerinde oturmadan fayın etkisinden kurtulabilme şansımız var mı', bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu şansımız var. Biz fayı imar haritalarına işleyebiliyoruz. Eğer fayın yakın zamanda kırılma olasılığı varsa belirleyebiliyoruz. Binayı sağlam yapıp zemini de iyileştirebilirsek, aslında depremden sonra daha güvenli bir yaşam alanına sahip olabiliriz" ifadelerinde bulundu.

MERT ALPDÜNDAR