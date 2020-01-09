Sayısal Loto devretti! İşte 8 Ocak Çarşamba Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto'nun 8 Ocak Çarşamba çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ Sayısal Loto'nun 8 Ocak Çarşamba çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti. İşte 8 Ocak Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto çekilişinin 8 Ocak Çarşamba sonuçları açıklandı. 'mpi.gov.tr' sitesinden canlı olarak yayınlanan Sayısal Loto'nun 8 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.

İŞTE 8 OCAK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 20, 25, 28, 38, 40 ve 49 olarak belirlendi.

MPİ 8 OCAK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

1 MİLYON 164 BİN 538 LİRA DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder.

İkramiye kuponlarına herhangi bir ikramiyenin isabet etmesi durumunda talihli kişi, kazandığı ikramiyeyi yetkili bayi ve şubelerden alabilmektedir. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.