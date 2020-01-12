Umutları onları ölüme götürdü

Ege Üniversitesi’nde aynı kadavradan nakil yapılan Arife Aykut, Münire İnanç ve Ali Uslu, hayata tutunmayı beklerken peş peşe öldü. Ölümlerin donöre bağlı mikroptan kaynaklanmadığı ortaya çıkarken, acılı aileler sorumluların bir an önce açıklanmasını istedi

İHSAN KARATAŞ / FATİH ŞENDİL

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aynı kadavradan bağışlanan organların nakledildiği üç hastanın ölümü yakınlarını perişan etti. Başından yaralı halde günlerce ahırda tutulan Filiz Tekin'e bulaştığı düşünülen virüs ya da bakterinin nakil yapılan hastalara geçtiği iddiası ortalığı karıştırırken, hastaların nakil sırasında enfeksiyon kapma ihtimali de gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı ölümlerle ilgili soruşturma başlattı. Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişlerin ilk incelemesinde, ölümlerin kadavradan alınan donörlerden bulaşan bir mikroptan kaynaklanmadığı, incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen Aralık ayında cani koca İbrahim Tekin tarafından darbedilerek ağır yaralanan Filiz Tekin (38), hastanedeki tedavisinin 5'inci gününde hayatını kaybetti.

NEDENİ BELLİ DEĞİL

Ailesinin talebi üzerine Tekin'in karaciğeri Arife Aykut'a, böbrekleri de Ali Uslu ve Münire İnanç'a nakledildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakillerin ardından Tekin'den böbrek nakli yapılan Münire İnanç 2 Ocak'ta, karaciğer nakli yapılan Arife Aykut ise 3 Ocak'ta hayatını kaybetti. Böbrek nakli gerçekleşen diğer hasta 60 yaşındaki Ali Uslu ise 8 Ocak'ta yaşamını yitirdi.



İLK İNCELEMEDE ORGANLAR TEMİZ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla kente gelerek inceleme yapan müfettişlerin ilk inceleme raporuna Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil ulaştı. Elde edilen bilgiye göre hayatını kaybeden 3 hastadan alınan örneklerin incelenmesinde, ölümlerin donöre bağlı mikroptan kaynaklanmadığı anlaşıldı. Müfettişlerin, ameliyathanelerdeki incelemelerinin sonunda ölümlerin netlik kazanacağı bildirildi.



'KESİN İHMALKARLIK'

Organ nakliyle sağlıklarına kavuşmayı beklerken canlarından olan Ali Uslu, Arife Aykut ve Münire İnanç'ın ailelerinin hayatı bir anda alt üst oldu. 3 hastanın da ölmesi üzerine yakınları, nakillerde mutlaka bir ihmalin olduğu düşüncesiyle İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ölümlerin nedenleri henüz belirlenemezken başında açık yara ile günlerce ahırda tutulan Filiz Tekin'e bulaştığı düşünülen virüs ya da bakterinin nakil yapılan hastalara geçtiği iddiası ortalığı karıştırdı. Ayrıca hastaların, enfeksiyon kapmış olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi yönetimi ölümlerle ilgili soruşturma başlattı. Şimdi ölümlerin kesin nedeni merakla bekleniyor. ÖLEN Uslu'nun kızı Başak Van Hove de hastaneye sapasağlam giren hastaların tabutunun çıktığını vurgulayarak, "Kesinlikle ihmal olduğu fikrindeyiz. Gerekli şikayetlerde bulunduk. Çok üzüntülüyüz. Nakil olmasa babam yaşıyor olacaktı" diye konuştu.



Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç ve kızı Fundan Uzun



'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Hayatını kaybeden Münire İnanç'ın oğlu- Yusuf İnanç da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptıklarını belirterek "Operasyonun çok başarılı geçtiği söylendi. Annemin artık kurtulduğuna inandık. 2 gün sonra annem yoğun bakımdan çıktı ve normal odaya geçti. 12 gün çok iyiydi. İlk başta kendi işlerini yapabiliyordu. Sonraki 5 günde fenalaştı ve kaybettik. Böbreğin kadavradan olduğunu öğrendik. Araştırdıktan sonra hastalıklı olduğunu söylediler. Biz bunları bilmiyorduk. Ben bu işin sonunu bırakmayacağım. Doktorlardan ve hastaneden şikayetçi oldum" diye konuştu.



'CEZALANDIRILSINLAR'

Yaşamını yitiren Ali Uslu'nun kardeşi Atilla Uslu ise "Ağabeyimin büyük umutları vardı. Fakat 20 gün içinde onu kaybettik. Bütün ailemiz darmadağın oldu, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İçimiz kan ağlıyor, parça parça olduk. Bu olayın araştırılmasını, soruşturulmasını ve ihmali olanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.





'HASTANEDE HİJYEN YOK'

Annesinin ölümünde ihmal olduğunu iddia eden Fatma Karataş, "Annem Arife Aykut, nakil olduktan bir süre sonra rahatsızlandı ve doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Annemin ölümünde bir ihmal olduğuna inanıyoruz. Hastane koşulları çok iyi değildi. Hijyenik olmayan bir hastanede annem, tek kişilik oda yerine iki kişilik odada kaldı. Hastane bu süreçte gerekli koşulları yerine getirmedi. Üç hastanın da ölümü tesadüf olabilir mi? Belli ki hastane odada ve nakilde gerekli koşulları sağlayamadı. Annem şu anda nakil olmasa bile yaşıyor olacakken, nakil olup hayatını kaybetti. Bu trajik olay üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.