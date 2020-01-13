  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Başkan Erdoğan'dan, Rauf Denktaş'ı anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan, 'ı anma mesajı

Başkan Erdoğan'dan, Rauf Denktaş'ı anma mesajı

13.01.2020, 15:39

Başkan Erdoğan: 'nin Kurucu , ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #’ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı'nı Rauf Denktaş'ın vefatının 8. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ölümünün 8’inci yılında anıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan, Rauf Denktaş'ı anma mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN