Başkan Erdoğan'dan, Rauf Denktaş'ı anma mesajı

Başkan Erdoğan: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş’ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı'nı Rauf Denktaş'ın vefatının 8. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj paylaştı.



Erdoğan, paylaşımında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ölümünün 8’inci yılında anıldı