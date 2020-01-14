Recep Aktuğ hayatını kaybetti! Aşk-ı Memnu dizisinin Hilmi'si Recep Aktuğ kimdir?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Hilmi Bey karakteri ile hafızalarda yer edinene başarılı oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl KOAH teşhisi konulan ve tedavi altında alınan Recep Aktuğ'un ölüm haberini ailesi sabah saatlerinde paylaştı. Recep Aktuğ'un hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Recep Aktuğ kimdir? İşte merak edilenler...

Türk sinemasının usta isimleri arasında yer alan ve özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Hilmi Bey karakteri ile hafızalarda yer edinen Recep Aktuğ yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıl kaldırıldığı hastanede KOAH teşhisi konulan ve tedavisine başlanan ünlü oyuncunun ölüm haberini sabah saatlerinde ailesi paylaştı. Recep Aktuğ'un hayat hikayesi de araştırılıyor. Peki Recep Aktuğ kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir? İşte merak edilenler...

USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ HAYATINI KAYBETTİ!

Türk Sinemasının usta isimlerinden Recep Aktuğ bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim.' mesajını paylaştı.

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Mehmet Recep Aktuğ; 13 mayıs 1954 de izmir çeşme'de doğan sanatçı, ilk ve orta eğitimini izmir'de tamamladı. 1973 yılında liseye devam ederken anadolu pop tarzında müzik yaptığı "Gelenek" adlı bir müzik grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla izmir "Mogambo" gece klubü'nde yaptı. Kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Aktuğ'un (d.1985) babasıdır.



1974 yılında İstanbul Üniversitesi Şişli siyasal bilgiler yüksek okulunda okurken "Grup Stüdyo" adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde ve Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Recep Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı. İlk plak ta Kaybolan Yıllar'dı.Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu. Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı.

1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı ve askere gitti. Askerden döndüğünde ilk işi, en son bıraktığı sahneye Bebek Belediye Gazinosu'na sevgili Sezer Guvenirgil ile birlikte çıkmak oldu. Bu çalışma sonrası oteller donemi başladı. 1983 yılında Etap Marmara Oteli Merhaba Bar'ında çalışmaya başladı. Aynı yıl 1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarakÇetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.

Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ; bir çok reklam filminde ve dizide de rol aldı.

Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış Alışma Bana ve Siyah Gül adlı iki müzik albümü de bulunmakta.

Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi. Bu arada birçok reklam filmi ve dizide de oynadı. Koçbank'ın "pusula" reklamı, "Kurtlar Vadisi" dizisi konsolos Ender Bey karakteri ve "Aşk-ı memnu" adlı dizide Hilmi karakteri bunlardan bazıları.

1984 yılında Devlet Tiyatrosunda Faik Ertener'in sahneye koyduğu çocuk oyunlarında besteci ve müzisyen olarak çalıştı.

1985 yılında bir kızı oldu.Aynı sene Feza Tok ile bir Eurovision çalışması yaptı.

1986 Yılında Bağdat Caddesi Cafe Opera da iki sezon üst üste müzik yaptı.

1988 yılında Divan Oteli Kehribar Bar'ın açılışını yaptı.

1989 da Büyük Ada Değirmen'de çalıştı.Bu arada ilk kaset çalışması başladı.

1990 da Ankara Merit Altınel Otel'de çalıştı.

1991 yılında Marmaris Grand Azur Oteli-La Perla ve bir gece klübünde aynı anda çalıştı.

1992 yılında Kuruçeşme Taka Bar'da,Bebek Feliçita Bar'da işletmecilik yaptı.

1993 yılında Bebek Tonoz'da çalıştı.

1994 yılında tekrar Ankara Merit Altınel Otel'e döndü.

1995-1996 yılında ise bu kez İstanbul Merit Altınel Otel'deydi.

1997-98 yılları Caddebostan Balıkadamlar Klübü'nde çalıştı.

1999 yılında Büyük Klüp'e geçti.

2000 yılında yine Büyük Klüp devam etti. 2000 yılının son aylarında Merit Mersin Oteli'nde çalıştı.

2001-2002 yıllarında İstanbul'da The Plaza

Otel,The President Otel ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde çalıştı.

2004-2005 yılında ise tekrar Büyük Klüp'te çalışmaya başladı.

2005 - 2010 yıllarında Büyük Klüp'te ve çeşitli otellerde çalışmaya devam etti.

2009 yazında "ALIŞMA BANA" isimli albümünü piyasaya çıkaran sanatçı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 2010 Şubat ayında albümünün her şarkıya ayrı klip çekilmiş DVD versiyonunu hazırladı ve dinleyicilerinin beğenisine sundu.