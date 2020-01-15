Sildenafil nedir? Hileli ürünlerdeki Sildenafil maddesi zararları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın paylaşımı sonrası hileli ürünler içerisinde yer alan Sildenafil maddesi vatandaşlardan tarafından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki sildenafil nedir? Sildenafil maddesinin zararları nelerdir? İşte merak edilenler..

Sildenafil nedir? sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı hileli ürünler sonrası sildenafil maddesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki sildenafil nedir, zararları nelerdir? İşte merak edilenler...

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5'in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttIrarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel uyarı ile salInan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Sildenafil, sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu durumları, kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. İlacın yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş ve düşük kan basıncını (tansiyonu) içerebilir. Kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hasarı olan hastalar ilacı kullanırken dikkatli olmalıdırlar çünkü ciddi yan etkiler yaşayabilirler.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.