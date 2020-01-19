Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir E. (55), Menteşe ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.
MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir E., dün saat 23.00 sıralarında, yalnız yaşadığı Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi Orkide sitesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Gürültüye koşan komşuları, yerde hareketsiz yatan Prof. Dr. Kadir E.'yi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Muğla'da profesör 3. kattan atlayarak intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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