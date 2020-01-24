İzmir Narlıdere İstihkam Birliği nerede? İstihkam Okulu nedir? İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda eğitim nasıl?

İstihkam nedir? İzmir Narlıdere İstihkam Birliği nerede? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizin tek istihkam okulu olan İzmir Narlıdere İstihkam Okulu’nda er ve erbaşların yanı sıra subay ve astsubaylar ile uzman çavuşlara eğitim verilir. İşte İstihkam okulu hakkında merak edilenler...

İstihkam nedir? İzmir Narlıdere İstihkam Okulu nerede? Narlıdere İstihkam okulunda eğitim nasıl? soruları araştırılıyor. 2000/1 askerlik yerleri MSB tarafından açıklandıktan sonra istihkam okulu araştırmaları da yoğunlaştı. Peki İstihkam Okulu nedir? İzmir Narlıdere İstihkam Okulu nerede? İstihkam Okulu'nda eğtim nasıl? İşte İzmir Narlıdere İstihkam okulu ile ilgili merak edilenler...

İSTİHKAM NE DEMEK?

Düşman saldırısına karşı korunma, savunma ereğiyle toprak, taş, beton vb. ile sağlam bir biçimde düzenlenmiş yer anlamına gelmektedir.

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda acemilik eğitimi görüp istihkam sınıfı asker olarak askeriyede görevini icra edecek olan yükümlülerin görevleri; ihtiyaç halinde geçitler açmak, diğer birliklerin karşılaşması muhtemel engelleri ortadan kaldırmak, mayınları etkisiz hale getirmek şeklinde sıralanır. İstihkam sınıfı askerler aynı zamanda, birliklerin elverişsiz arazilerden geçiş yapmak zorunda kaldıkları durumda geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla ön hazırlık yapmak, savaş yollarının ve izlerinin bakımını yapmakla da görevlidir. Düşmanın hareket kabiliyetini olabildiğince azaltarak avantaj sağlamak amacıyla düşman birliklerini yanıltmaya yönelik faaliyetlerde de bulunan istihkam sınıfı askerlerin, özel bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamış olmaları beklenir.

İZMİR NARLIDERE İSTİHKAM OKULU'NDA EĞİTİM NASIL?

İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda verilen eğitimlerin ana başlıkları; mayın kurulumu, mayın temizleme sistemleri, keşif yöntemleri, arazi etüdü, afet durumunda yapılması gerekenler, yol bakımı ve detayları şeklindedir. Bu başlıklar altında eğitim gören askerlerin eğitim süreci teknolojinin getirilerinden en üst düzeyde faydalanarak yürütülür. Yukarıda bahsi geçen eğitimler yalnızca kara koşullarında değil, aynı zamanda deniz koşullarında gerçekleştirilecek faaliyetlerde görev alacak askerlerin eğitim sürecini de kapsar.

İZMİR NARLIDERE İSTİHKAM OKULU NEREDE?

İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İzmir ili Narlıdere ilçesinde bulunmaktadır. Narlıdere ilçesine ulaşım, şehirlerarası otobüs firmalarının, ücretsiz şehir içi servis hizmeti ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinden (İZOTAŞ) sağlanmaktadır. Kayıt kabul dönemlerinde Narlıdere ilçesindeki Demokrasi Meydanından İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına askerî servis hizmeti bulunmaktadır.