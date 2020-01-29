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Haberler > Yaşam > Aydın'da hırsız girdiği evde dehşet saçtı! Yakalanacağını anlayınca...

'da hırsız girdiği evde dehşet saçtı! Yakalanacağını anlayınca...

Aydın'da hırsız girdiği evde dehşet saçtı! Yakalanacağını anlayınca...

29.01.2020, 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020,10:51

'ın ilçesinde bir şahıs iddiaya göre hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca önce ev sahibinin kafasına balta ile vurup öldürdü. Daha sonra kaçan şahıs yakalanacağını anlayınca ilçe merkezindeki üst geçitten atlayarak ölmek istedi.

'ın ilçesinde bir şahıs iddiaya göre hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca önce ev sahibinin kafasına balta ile vurup öldürdü. Daha sonra kaçan şahıs polise yakalanacağını anlayınca ilçe merkezindeki üst geçitten atlayarak ölmek istedi.

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