Aydın'da hırsız girdiği evde dehşet saçtı! Yakalanacağını anlayınca...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs iddiaya göre hırsızlık için girdiği evde ev sahibi Halil İbrahim Akcan ile karşılaşınca önce ev sahibinin kafasına balta ile vurup öldürdü. Daha sonra kaçan şahıs yakalanacağını anlayınca ilçe merkezindeki üst geçitten atlayarak ölmek istedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs iddiaya göre hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca önce ev sahibinin kafasına balta ile vurup öldürdü. Daha sonra kaçan şahıs polise yakalanacağını anlayınca ilçe merkezindeki üst geçitten atlayarak ölmek istedi.