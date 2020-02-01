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Başkan Erdoğan, ve ’nun nikah törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu’nun nikah törenine katıldı

02.02.2020, 00:05

Başkan , ve ’nun nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu çiftinin nikah törenine katıldı. Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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