Başkan Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu’nun nikah törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu’nun nikah törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu'nun nikah törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Şahin ve Zafer Topaloğlu çiftinin nikah törenine katıldı. Çift evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
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