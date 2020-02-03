  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Mahkeme karardan son anda vazgeçti

Mahkeme karardan son anda vazgeçti

Mahkeme karardan son anda vazgeçti
Giriş Tarihi: 3.2.2020

’DE servis minibüsüne arkadan çarparak Melike Kürecili’nin ölümüne neden olan Ali S’nin sırasında epilepsi krizi geçirdiği iddiası, hükmün verilmesine engel oldu. Ali S’nin kaza sırasında cezai ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik ışıklarında yolcu indiren servis minibüsüne, personel otobüsü ile arkadan çarparak Feride Melike Kürecili'nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan ve 15 yıla kadar hapsi istenen otobüs şoförü Ali S'nin davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Sanık Ali S'nin avukatı İrem İnan, müvekkilinin epilepsi hastası olduğunu, kaza sırasında kriz geçirdiğini, bu nedenle frene dahi basamadığını iddia etti.


Feride Melike Kürecili Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Aralık 2018'de meydana gelen kazada can verdi.

Karar aşamasındaki mahkeme heyeti iddialar üzerine hüküm vermekten vazgeçip, Ali S'nin kaza sırasında rahatsızlığı nedeni ile cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevki için ara karar verdi. Sanık Ali S'nin ayrıca tutukluluğunun devamına karar verilen dava, Mart ayına ertelendi.

METİN BURMALI

Epileptik bahane!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mahkeme karardan son anda vazgeçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN