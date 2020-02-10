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zararlı mı faydalı mı? Ne kadar içilmeli? İşte detaylar...

Maden suyu zararlı mı faydalı mı? Ne kadar içilmeli? İşte detaylar...

10.02.2020, 12:09

insan sağlığı için zararlı mı faydalı mı? Günde ne kadar tüketilmeli? Zararları neler faydaları neler? Maden suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin birçoğuna sahiptir. Düzenli tüketimde vücut ve cilt sağlığına katkı sağlamaktadır. Maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. Soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir. İşte maden suyunun zararları ve faydaları...

, vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin birçoğuna sahiptir. Düzenli tüketimde vücut ve cilt sağlığına katkı sağlamaktadır. Maden suyu, genellikle sodayla karıştırılır. Soda içilebilir bir suyun karbondioksit karıştırılmış haliyken; maden suyu, yeraltı sularından elde edilen, yer altından yüzeye çıkarken, mineral yönünden zenginleşir.

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