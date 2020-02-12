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'in acı günü! Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti!

Fahriye Evcen'in acı günü! Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti!

12.02.2020, 13:02 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020,13:03

'in eşi oyuncu 'in kanserle mücadele eden babası hayatını kaybetti. Acı haberi, Fahriye Evcen’in bir akrabası yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kuruluş Osman dizisini yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti.

ACI HABERİ YAKINLARI DUYURDU
Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı. Bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu.



HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımını sildi.

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