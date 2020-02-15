Medeniyetler beşiği

İlk para ve ilk borsanın da içinde yer aldığı Ege; Roma, Helen ve Yunan gibi dünyanın en büyük medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. Bu güzel havalar Ege’nin antik kentlerini keşfetmek için büyük fırsat.

EFES ANTİK KENTİ, İZMİR

MÖ 5. binyıla kadar giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında her zaman önemli rol oynayan Efes Antik Kenti, antik dünyanın en önemli merkezlerinden biriydi. Asya ve Avrupa arasında bir geçiş güzergahı ve önemli bir liman kentiydi. Helenistik ve Roma dönemlerinde en ihtişamlı zamanlarını yaşayan Efes, Roma İmparatoru Augustus zamanında, Asya Eyaleti'nin başkenti olmuş ve nüfusu 200.000 kişiyi aşmıştı.



HİERAPOLİS ANTİK KENTİ, DENİZLİ

MÖ 5. binyıla kadar giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında önemli rol oynayan Efes Antik Kenti, en önemli merkezlerden biriydi. Asya ve Avrupa arasında geçiş ve önemli bir liman kentiydi. Helenistik ve Roma dönemlerinde en ihtişamlı zamanlarını yaşayan Efes, Roma İmparatoru Augustus zamanında, Asya Eyaleti'nin başkenti olmuş ve nüfusu 200.000 kişiyi aşmıştı.



ASSOS ANTİK KENTİ, ÇANAKKALE

Behramkale Köyü'nde yer alan Assos, bir volkan konisi üzerinde bulunuyor. En üst noktada yer alan ve tanrıça Athena'ya adanmış tapınak MÖ 525 yıllarına tarihleniyor. Assos, bulunduğu bölgedeki tek büyük limana sahip olduğu için geçen gemiler sayesinde zengin olmuştu. Antik Çağ'ın büyük düşünürlerinden Aristo'nun bu kentte üç yıl yaşamış ve felsefe okulu kurmuş olması nedeniyle felsefe tarihi açısından da önem taşır.



ANTANDROS ANTİK KENTİ, BALIKESİR

Antandros, Edremit'te yer alan önemli bir Troas kenti. İlk güzellik yarışmasına ev sahipliği yapmıştır. Roma'nın efsanevi kurucusu Aeneas'ın gemilerini inşa ettiği Antandros, mozaikleriyle ünlü.



MİLETOS ANTİK KENTİ, AYDIN

Milet, Söke ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Milet kuruluşunda bir liman kenti olmakla beraber, Büyük Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlarla liman doldurulduğu için bugün denizden daha içeride bulunuyor. Milet'in ticari ve kültürel yönden yaşadığı altın çağ; MÖ 494 yılındaki Lade Savaşı'nın ardından kentin Perslerin eline geçmesi ile son buluyor.



PERGAMON ANTİK KENTİ, İZMİR

Kale Dağı'nın tepesindeki Pergamon Antik Kenti, anıtsal mimarisiyle Helenistik dönem şehir planlamacılığının en iyi örneklerinden birini temsil ediyor. Helenistik Bergama Krallığının başkenti olan kent, aynı zamanda önemli bir eğitim merkeziydi.



SARDES ANTİK KENTİ, MANİSA

Lidya Devleti'nin başkenti olan Sardes, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim merkeziydi. Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes, tarım, hayvancılık, ticaret ve Paktolos Çayı'nda yapılan altın madenciliği sayesinde zengin bir kent olmuştu. MÖ 7. yüzyıldan başlayarak MS 7. yüzyıla kadar süren 14 yüzyıl boyunca Sardes gerek ulaşım, gerekse idari ve ticari bakımdan önemli bir kentti.



LAODİKEİA ANTİK KENTİ, DENİZLİ

Helenistik kentin MÖ 3. yüzyılın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulduğu söyleniyor. MÖ 130-129 yılında ise bölge tamamen Roma'ya bağlanmış. Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan kent, Erken Bizans Dönemi'nde metropol seviyesinde dini bir merkez haline gelmiş.



KAUNOS ANTİK KENTİ, MUĞLA

Kaya mezarlarıyla ünlü olan Kaunos Antik Kenti, ticari açıdan önemli bir liman kentiyken zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini kaybetmiş. Tarihin babası Heredot'a göre Kaunoslular Karia'nın yerli halkındandı ama kendilerini Giritli sayıyorlardı. Coğrafyacı Strabon da Kaunos'un tersanesinin ve ağzı kapanabilen bir limanının bulunduğunu yazıyor. Kentin limanı akropolün aşağısındaki Sülüklü Göl'dü. O zaman deniz Kaunos'un akropolüne kadar gelmekteydi.



TROYA, ÇANAKKALE

Troya, Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarında geçmesi nedeniyle dünyanın en önemli antik kentleri arasında sayılıyor. Troya'da yapılan kazılarda 9 kültür katı tespit edildi. MÖ 1700-1000 yıllarına tarihlenen ve Troya VI-VII dönemleri genelde Homeros'un Troyası ile özdeşleştirilir. Antik kentin ünlenmesine neden olan ve hakkında çok sayıda film ve dizi çekilmesine neden olan olay, Homeros'un destanlarında da geçen Troia Savaşı'ydı.



KNİDOS ANTİK KENTİ, MUĞLA.

Datça ilçesinde bulunan bir antik kent, bilime, sanata önem vermesi ve bu alanda önemli insanlar yetiştirmesi açısından önemli. Astronomi ve matematik alanında ünlü bilim insanı Eudoksus, tıp bilim insanı Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'ın Knidoslu olduğu düşünülüyor.



APHRODİSİAS ANTİK KENTİ, AYDIN

Antik Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli kentlerden biri. İyonik bir Afrodit tapınağının, stadyumun ve bir hamamın kalıntıları uzun zamandır açıktaydı, ancak 1961'den itibaren kazılarla birlikte; tiyatro, odeon, bazilika, market, evler ve hamam, anıtsal bir geçit ve Roma imparatorunun ibadeti için bir kült merkezi gibi yapılar ortaya çıkarıldı. Şehir, heykeltıraşları ve heykelleri ile ünlüydü.



AİZANOİ ANTİK KENTİ, KÜTAHYA

Aizanoi kenti, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis'lerin ana yerleşim merkeziydi. Zeus Tapınağı çevresinde yapılan kazılarda, MÖ 3.000 yıllarına ait yerleşim izleri açığa çıkarıldı. Zeus Tapınağı, Stadyum-Tiyatro kompleksi ve Macellum'u ile Roma döneminde önemli kentlerden biriydi. MS 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen Aizanoi Macellum'u dünyanın ilk borsalarından biri.