Gıda seferberliği başladı!81 ilde 6 gün boyunca sürecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda denetimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli,"81 ilde 6 gün boyunca gerçekleşecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattık" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız." dedi.

BUGÜN SÜT-PEYNİR

Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, et ve süt ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkacak. Bu kapsamda, arıcılık ürünleri, bitkisel yağ ve margarinler, baharatlar, çaylar, takviye edici gıdalar gibi ürünler art arda denetlenecek. Üretim yerleri yanında toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler de yapılacak. Denetimler, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla büyük bir titizlikle yürütülecek.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİ DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uygunsuzlukların tespit edilmesinde, tüketicilerin ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin büyük payı bulunuyor.

Bakanlık son olarak taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 74 firmaya ait 99 parti ürünü ifşa etmişti. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

Öte yandan, gıdada taklit ve tağşişe yönelik cezaların daha caydırıcı olması amacıyla hazırlanan kanun taslağıyla da 2 yıl içinde filin tekrarı durumunda 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men, 5 yıla kadar hapis, 250 bin lira para cezaları öngörülüyor. İlgili tarafların görüşlerinin alındığı taslağa kısa süre içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Gıda sahtekarlarına hapis ve para cezası geliyor

İfşaya rağmen gıda terörüne devam ediyorlar

Çayda gıda boyası skandalı! İşte hileli ürün satan firmalar