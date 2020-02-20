Ülserin çaresi elma ve lahana

Ülser, mide dokusunda meydana gelen yara ve iltihaplanmalarla sindirim sistemini etkileyen bir rahatsızlıktır. Özellikle öğün aralarında kendini daha çok gösteren ülsere karşı elma ve lahana ile korunmak mümkün. Ülserin en sık rastlanan belirtisi olan karnın üst kısmında, yanma şeklinde hissedilen ağrıları dindirmek ve yaraları iyileştirmek için ıspanak, bal, probiyotik yoğurt, avokado ve kızılcık suyu da uzmanlar tarafından önerilen besinler arasında yer alıyor.

ASİTLİ BESİNLER YASAK

Uzmanlar sindirim sistemini çalıştıran ve ülser yaralarını iyileştiren besinlerin tüketilmesini önerirken, asitli yiyeceklerden ve yağlı besinlerden uzak durulması uyarısında bulunuyorlar. İlaç tedavisinin yanı sıra ülsere iyi gelen besinler, mide asitlerini azaltarak kişinin yakınmalarını rahatlatır. Ayrıca bu gıdalar mide asidinin ülser üzerindeki etkisini ortadan kaldırarak, iyileşme sürecine önemli katkılardada bulunur. İşte ülsere iyi gelen yiyecekler...



BAL

Pek çok faydası olan bal, iyileştirici özelliği ile biliniyor. Mide yaralarının hızlı iyileşmesine yardımcı olan bal, içerisinde yer alan bakteri önleyici maddeler ile birlikte bakteri oluşumunu da önlüyor. Bu özelliğiyle ülsere en iyi gelen besinlerde biri.



LAHANA

Konu mide ülseri tedavisi olduğunda lahana oldukça güçlü bir sebze olarak karşımıza çıkar. Mide ve sindirim sistemi açısından faydalı bir besin olan lahana, lifli içeriği ile birlikte sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı oluyor.



KIZILCIK SUYU



AntibakteriyeL özelliği ile bilinen kızılcık suyu, mide zarının temizlenmesinde ve bakterilerin oluşumu-nu engelleyerek sağlıklı bir sindirim sistemi oluştu-rulmasında etkili. Kemiklerin güçlenmesine de etki eden kızılcık suyu ülser hastaları-nın tüketebileceği bir içecek.



AVOKADO

Avokado doymamış yağ-lar açısından son derece fay-dalı bir meyve. İçeriğinde-ki K vitamini sayesinde mide yaralarına da iyi gelen avo-kado düzenli olarak tüketil-diğinde ülserin iyileşmesine yardım ediyor.



PROBİYOTİKLİ YOĞURT

Probiyotiklİ yoğurtlar, bağırsaklarda ve sindirim sisteminde bulunan yararlı bakterilerin artmasına olanak tanıyor. Yararlı bakterilerle birlikte ülsere neden olan zararlı bakteriler de yok olmaya başlıyor ve sindirim sistemi daha sağlıklı oluyor.



ISPANAK

K vitamini yönünden zengin bir sebze olan ıspanak, hem lifli yapısı hem de yaraları iyileştiren vitaminler içermesi ile ideal bir ülser besini. Ispanak ayrıca demir, iyot, potasyum, sodyum, bakır, çinko, lutein, kalsiyum, protein ve folik asit açısından da oldukça zengindir.



ELMA

Günlük meyve tüketiminde yer alması gereken besinlerden biri olan elma, lifli yapısı sayesinde hem sindirim sistemini düzenliyor hem de içeriğindeki flavonoid vitamini ile yaraların iyileşmesini ve iltihaplanmanın azalmasına yardımcı oluyor.



ZEYTİNYAĞI

En sağlıklı yağlardan biri olarak kabul edilen zeytinyağı, antibakteriyel yapısı ile mide yaralarının iyileşmesinde ve midedeki hijyeni sağlamada önemli rol oynuyor. Zeytinyağını her gün düzenli olarak belirli miktarlarda tüketmek gerekiyor.



YEŞİL ÇAY

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve antibakteriyel özelliği ile bilinen yeşil çay, midede ortaya çıkan yaraların hızla iyileşmesinde ve mevcut durumun düzelmesinde önemli rol oynuyor. Her gün düzenli olarak bir veya iki bardak yeşil çay içmek ülser tedavisinde önemli.