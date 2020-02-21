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Söz dizisinin yıldızı : 'Oyunculuk benim için hayat biçimi'

Söz dizisinin yıldızı Yağmur Ün: 'Oyunculuk benim için hayat biçimi'

21.02.2020, 17:44

Söz dizisindeki Su karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çocukluğu setlerde geçmiş olan güzel oyuncu, kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Henüz 7 yaşındayken kameralar karşısına geçen genç oyuncu Yağmur Ün, "Çocuk ünlü olmak şans mı, yük mü?" sorusuna, "Oyunculuğu şans veya yük olarak değil de, hayat biçimi olarak görüyorum fakat bir seçim yapmam gerekirse şans diyebilirim" yanıtını verdi.

Söz ve Alemin Kralı gibi dizilerle akıllara kazınan oyuncu, "Örnek aldığınız bir oyuncu var mı? " sorusuna ise "Mehmet Günsür'ün sanatçı olarak duruşunu beğeniyorum. Onu örnek gösterebilirim" dedi.

Hayattaki En'leri de sorulan Yağmur Ün, "En tahammül edemediğiniz şey nedir?" sorusuna "Yalan" yanıtını verirken, "En sevdiği şarkının ise "Felaket" olduğunu söyledi.

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