Aslıhan Doğan Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı

Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde ikinci oğulları Asil Aslan’a 4.5 aylık hamile. Hamile olmasına rağmen formunu koruyan Turan, kaç kilo aldığını açıkladı.

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci kez anne olacak. Turan, ikinci oğulları Asil Aslan'a 4.5 aylık hamile.

"DOKTORUM BİLE ŞAŞIRDI"

Henüz bir kilo alıp 46'ya çıkan Aslıhan Doğan Turan, "Doktorum bile 'Bu kiloyla nasıl hamile kaldın?' diye şaşırdı. Mide bulantıları yüzünden yiyemiyorum, ama sağlıklıyım. Arada hamburger ve patates kızartması aşeriyorum. Her gün yavaş tempoda 45 dakika yürüyorum. Haftada bir gün de hamilelik masajı yaptırıyorum." dedi.