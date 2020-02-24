  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Aslıhan Doğan Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı

Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı

Aslıhan Doğan Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı

24.02.2020, 16:02

Futbolcu ’ın eşi Turan, şimdilerde ikinci oğulları ’a 4.5 aylık hamile. Hamile olmasına rağmen formunu koruyan Turan, kaç kilo aldığını açıkladı.

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci kez anne olacak. Turan, ikinci oğulları Asil Aslan'a 4.5 aylık hamile.

"DOKTORUM BİLE ŞAŞIRDI"

Henüz bir kilo alıp 46'ya çıkan Aslıhan Doğan Turan, "Doktorum bile 'Bu kiloyla nasıl hamile kaldın?' diye şaşırdı. Mide bulantıları yüzünden yiyemiyorum, ama sağlıklıyım. Arada hamburger ve patates kızartması aşeriyorum. Her gün yavaş tempoda 45 dakika yürüyorum. Haftada bir gün de hamilelik masajı yaptırıyorum." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslıhan Doğan Turan 4.5 ayda 1 kilo aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN