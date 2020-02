Ortiz karavanda fark yarattı

Metin ve Murat Yılmaz kardeşlerin 2015’te kurduğu Ortiz Karavan, ithal karavan isteyip alamayan müşterilere aynı kalitede yerli hizmet sunuyor. Türkiye’de de Avrupa’da olduğu gibi karavan kültürünün gelişmesi gerektiğini söyleyen Metin Yılmaz, “Hedefimiz 2021 yılında Düsseldorf’taki karavan fuarına katılmak” dedi

Metin ve Murat Yılmaz kardeşlerin 2015 yılında kurduğu 'Ortiz Karavan' kısa sürede çekme karavanda marka olmayı başardı. Satışlarının başladığı 2017 yılından itibaren her yıl yüzde 20 büyümeyi başaran Ortiz Karavan, ithal karavan isteyip alamayan müşterileri, aynı kalitede yerli karavan ile tanıştırarak fark yarattı. Şirket olarak amaçlarından birinin de ülkemizde karavan kültürünü geliştirmek olduğunu ifade eden kardeşlerden Metin Yılmaz, "Karavan kültürüne uyum sağlayabilmek için coğrafyamız çok uygun" dedi.

ÖN ADIMLAR ATTIK

Bu sektöre ilgilerinin 2015 yılında kardeşinin karavan almasıyla başladığını kaydeden Metin Yıldız, "Bazı olumsuzluklarla karşılaştık sonra biz daha iyisini yaparız diyerek bu işe başladık. Karavan konusunda bazı ön adımlar attık. Pazarda açık nerede onu iyi analiz ettik. Satış sonrası hizmetlerle ilgili bir farklılık getirdik. Biz ne olursa olsun sattığımız karavanın arkasında duran iki kardeşiz. Biz karavan satmaya çalışmıyoruz. Biz karavanı tanıtalım, kişi ihtiyaçlarına göre karavan alsın istiyoruz. Dolayısıyla biz kimseye karavan alması için baskı yapmıyoruz. Biz Ortiz Karavan olarak ithal karavan müşterisine alternatif bir ürün geliştirdik. 100 bin liranın üzerinde karavan almaya bütçesi el vermeyen ama gönlü orada olan insanlara karavan satıyoruz. Bizi diğer firmalardan ayıran bir diğer özelliğimiz de bu" diye konuştu. Şu anda yıllık 16 karavan ürettiklerinin bilgisini veren Yılmaz, "Biz şu anda aylık 16 karavan üretimi yapıyoruz. Şu anda yatırım yapıyoruz ve bu sayıyı yukarılara çıkarmaya çalışıyoruz. Ne zaman Türkiye pazarında oturur ve yerimizi sağlamlaştırırsak o zaman da yurt dışı pazarına açılmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2021 yılında Düsseldorf'taki karavan fuarına katılmak. Düne kadar hazır değildik. Ama şimdi altyapısı ve görünen görünmeyen noktalarıyla artık ihracata hazırız" diye konuştu.





KARAVAN SAYISI ARTIYOR

Karavan kültürünün dünyada kıta kıta değiştiğini söyleyen Yılmaz, "Karavan kültürüne kıta kıta bakmak gerekiyor. Amerika'daki doğa şartlarından dolayı bambaşka bir alem. Oldukça yaygın. Avusturalya'da ise konut fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı o bölgede bildiğiniz karavan mahalleleri oluşmuş durumda. Avrupa'da ise çok yaygın. Her üç evden birinde karavan bulunur. Avrupa'da karavan artık bir yaşam şekli. Türkiye ise bunun oldukça gerisinde. Türkiye'de toplam karavan sayısı Avrupa'ya göre çok çok geride. Avrupa karavanıcılığı ve Türkiye karavancılığı çok farklı. Oralarda uzun süredir kullanıldığı için kanunlarla ve belediyelerin belirlediği kurallar çerçevesinde karavancılık yapabiliyorsunuz. Türkiye'de ise şu anda karavan sayısı hızla artıyor. Ama karavan kampları konusunda hala çok gerideyiz. Lakin çok güzel yatırım haberleri alıyoruz. Çok yakında karavan kampları da artacak" ifadelerini kullandı.



BÖLGEMİZ BUNUN İÇİN ÇOK UYGUN

"Her sene yüzde 30 büyüme gösteren bu sektörde yetkililerden yardım bekliyoruz" diyen Yılmaz, "Karavan kültürüne uyum sağlayabilmek için coğrafyamız çok yatkın. Birkaç sene önceye kadar karavan sadece yazlık yerlerde ihtiyaç olarak görülüyordu. Özellikle sosyal medyanın gelişimiyle bu değişti. Balığı her saat tutamazsın, her saat dağ yürüyüşü yapamazsınız fakat karavanda her zaman yaşayabilirsiniz" dedi.



İZMİR'DE KARAVAN FUARI YAPILSIN

Metin Yılmaz, "İnsanlar metropol hayatından bıktığı için karavan artık bir ihtiyaç haline geldi. Bunun gelişimi için İzmir'de bir karavan fuarının yapılmasını istiyoruz. İzmir ülkemizin kavşağı durumunda bir şehir. Burada gerçekleşecek fuar karavan kültürünün gelişimine olağanüstü katkı verecektir" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR